أكثر الوظائف عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا

ينصح المختصون وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية بعدم مخالطة الناس والتزام المنازل للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا Covid-19.

صحيفة “نيويورك تايمز” أعدت تقريرًا تحدثت فيه عن أكثر الوظائف التي من الممكن أن يتعرض أصحابها لخطر الإصابة بهذا الفيروس.

ويعد أصحاب الوظائف التي تتطلب اتصالا جسديا مع أشخاص آخرين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وعلى الرغم من أن الكثير من الشركات والحكومات طلبت من الموظفين العمل من منازلهم، إلا أن هناك بعض الوظائف يجب أن يحدث فيها الاتصال الجسدي.

ليس فقط الأشخاص الذين يعملون في مجال الطب هم الأكثر عرضة للخطر، فهناك وظائف أخرى أصحابها مرشحون للإصابة بسهولة، مثل الحلاقين، عمال الفنادق وعمال المبيعات.

العاملون في المجال الطبي، وعلى وجه الخصوص أطباء الأسنان، والأطباء الذين يعملون في أقسام الطوارئ والممرضات هم الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا أو أي مرض آخر معدٍ، وتتعدى نسبة إصابتهم الـ 70%.

وفي الصف الثاني يأتي الطيارون، المضيفات، ضباط الشرطة وعمال رعاية الأطفال، وتتجاوز نسبة إصابتهم بالفيروس أو الأمراض المعدية نسبة الـ50%.

ومن ثم تأتي وظائف عمال النظافة، الخادمات، المحامون وسعاة البريد والتوصل، وهم ممن يتعاملون بشكل مباشر أيضًا مع الناس ولكن بدرجة أقل من سابقيهم، وتتراوح نسبة إصابتهم بين 20-50%.

الخطر لا يقتصر على أولئك الذي يقفون في الخطوط الأمامية، فهناك مثلًا الصرافين ومن يعملون في مطاعم الوجبات السريعة وسائقو سيارات الأجرة، هم أيضًا من أكثر المعرضين لخطر الإصابة.