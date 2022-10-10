أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين، ان أكثر من ثلثي الأردنيين لا يثقون بحكومتهم بعد عامين على تشكيلها.

وبين الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (رسمية)، وحرى اعلان نتائجه خلال مؤتمر صحفي، أن 33% من الأردنيين يثقون بالحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة.

كما اظهر أن 33% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و33% من يعتقدون أن الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته، في حين اعرب 32% عن اعتقادهم أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته.

وقال 71% من المستطلعين انهم غير متفائلين بالحكومة التي لم تنجح في تنفيذ 19 بند من أصل 22 تم تكليف الحكومة في العمل عليها في كتاب التكليف السامي.

واعرب 11% فقط من الأردنيين عن اعتقادهم أن الحكومة نجحت في توفير فرص عمل، و47%.قالوا انها نجحت في ترسيخ مبدأ سيادة القانون

وشملت عينة الاستطلاع الذي اجري في الفترة ما بين 2 -7 تشرين الأول/أكتوبر 1200 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وذلك مناصفة بين الذكور والاناث ممن تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعًا تغطي المملكة كافة.