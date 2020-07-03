أكثر من مئة وفاة جديدة بكورونا في العراق

أعلن العراق الجمعة، تسجيل 102 وفاة جراء فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 102 وفاة، وألفين و312 إصابة بالفيروس، إضافة إلى ألف و688 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 56 ألفا و20، بينها ألفان و262 وفاة، و29 ألفا و600 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 34 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفًا و830، بينها 35 وفاة، وألف و292 حالة تعاف.

وفي تونس، ذكرت وزارة الصحة أنها شخّصت 3 إصابات بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و181، بينها 50 وفاة، وألف و45 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليونا و32 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 525 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و185 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

