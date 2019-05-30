أكثر من نصف القادة العرب يشاركون بقمة مكة

تأكد مشاركة نحو أكثر من نصف عدد القادة العرب في القمة الطارئة الـ 14، قبيل ساعات من انعقادها المقرر مساء الخميس، في مكة المكرمة بالسعودية.

ووفق رصد مراسل الأناضول لبيانات رسمية وتقارير صحافية، حتى يوم انطلاق القمة، يشارك 13 زعيما عربيا بين رؤساء وملوك وأمراء، أبرزهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

بينما أعلنت 6 دول تمثيلا على مستوى رئيس وزراء فما أقل، أبرزها قطر والجزائر ولبنان.

وباستثناء سوريا المجمد عضويتها، لم تحدد دولتان عربيتان، حتى ظهر الخميس، مستوى تمثيلها في القمة الطارئة، وهما الإمارات وجزر القمر.

ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

وتبحث القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية يومي الخميس والجمعة.

ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ووفق بيانات رسمية وتقارير محلية، فإن من تأكد مشاركتهم في القمة حتى ظهر يوم انعقادها على النحو التالي:

* الزعماء والقادة المشاركون:

1-العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (مستضيف القمة)

2-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

3-الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

4-عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

5– أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

6-الرئيس الفلسطيني محمود عباس

7-الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

8-الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو

9-عاهل البحرين حمد بن عيسى

10-الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى

11-الرئيس العراقي برهم صالح

12-الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

23-رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان

* مستوى تمثيل رئيس وزراء وما أقل.

14-رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي

15-رئيس وزراء لبنان سعد الحريري

16-رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني

17-الأمير مولاي رشيد (شقيق العاهل المغربي محمد السادس)

18-مستشار سلطان عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد

19-مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي (مكلفا من قبل حكومة الوفاق الوطني) وفق تقارير محلية، وسط أنباء عن حضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، المتواجد حاليا بجدة لحضور اجتماع وزاري لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد الأربعاء.

* دول لم تعلن عن مستوى التمثيل.

20-الإمارات

21-جزر القمر

* دولة غائبة

22-سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.