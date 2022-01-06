أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في السعودية والكويت والإمارات

يتواصل معدل ارتفاع الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في دول الخليج، وتحديدا في دولة الكويت، التي أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الوزير يطبق حاليا بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، ويمارس مهامه عن بعد".

هذا وأعلنت الكويت، يوم أمس الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بلغ 2246 إصابة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 423042 حالة.

وفي يوم الاثنين السابق، حذرت الوزارة من زيادة أعداد الإصابات اليومية، قائلة: "حتى تستمر المؤشرات الوبائية ضمن نطاق السيطرة، لابد من مداومة التعاون والتيقظ والحذر".

السعودية

وسجلت السلطات الصحية السعودية 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في السعودية: "تم تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 568650 حالة".

وأضافت: "تم تسجيل 608 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 544161 حالة تعافي"، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 8888 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه تم إجراء 405418 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة.

وأضافت: "تم الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الجائحة 777584 إصابة".

وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك، ويبقى عدد الوفيات في الدولة بسبب كورونا 2170 حالة.