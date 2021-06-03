أكثر من 10 ملايين مصري يتعاطون المخدرات

الترامادول والهيروين والأستروكس، هي من أكثر الأنواع استخداما بين الشباب.

كشفت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري أن عدد المواطنين الذين يتعاطون المخدرات في البلاد بلغ 10 ملايين شخص.

وأوضحت اللجنة أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت 10% بما يزيد عن 10 ملايين مصري، وأن نسبة الإدمان بلغت 3%.

وأضافت اللجنة أن المواد المخدرة ”الترامادول والهيروين والأستروكس“، هي من أكثر الأنواع استخداما بين الشباب، وفقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتابعت اللجنة أن فئة المراهقين أكثر عرضة للإدمان تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عامًا.

ووفقا للجنة، فإن أهم العوامل الدافعة للتعاطي تتمثل في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب.

كما أن من أسباب الظاهرة، وفقا للجنة، الغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي، ناهيك عن انتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبي.

وجاءت هذه الوقائع خلال اجتماع عقدته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس؛ لمناقشة دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.