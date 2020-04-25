أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في ولاية نيوجرسي الأمريكية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بولاية نيوجرسي الأمريكية، حاجز الـ100 ألف مصاب، لتكون بذلك الولاية الثانية الأكثر تضررًا من تفشي الوباء بعد نيويورك.

جاء ذلك بحسب آخر الأرقام الخاصة بضحايا الفيروس التي أعلن عنها، مساء الجمعة، حاكم الولاية، فيليب مورفي.

ووفق ما أعلنه مورفي، وصل عدد المصابين بالولاية إلى 102 ألف و106 أشخاص، فيما وصلت الوفيات إلى 5 آلاف و617 حالة.

وبذلك تعتبر نيوجرسي الولاية الأمريكية الثانية التي تتخطى حاجز الـ100 إصابة بعد نيويورك.

في السياق ذاته أوضح حاكم الولاية أن هناك انخفاض في أعداد الخاضعين للعلاج بالمستشفيات، وأن الفيروس ينتشر بشكل متسارع في بعض المناطق بنيوجيرسي.

وتابع قائلا “فهناك انتشار متسارع للفيروس بالمناطق الوسطى والجنوبية من الولاية بصفة خاصة، لكن لن يكون هناك أي تراجع في التصدي لتفشيه، لن نسمح بذلك”.

وشهدت نيوجرسي خلال الـ24 ساعة المنقضية تسجيل 3047 إصابة جديدة بالفيروس، و253 حالة وفاة.

يأتي ذلك مع زيادة الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفق أحدث بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، الجمعة، فإن عدد الوفيات بلغ 50 ألفا و31، والإصابات 870 ألفا و468.

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة المدن الأكثر تأثرا بالفيروس، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 270 ألفا، وتوفي فيها نحو 21 ألف شخص.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ219 ألفا و764، تليها إيطاليا بـ 189 ألفا و973.

وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و826 ألفاً بالعالم، توفي منهم نحو 197 ألفا، وتعافى نحو 780 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس. (الأناضول)