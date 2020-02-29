أكثر من 100 قتيل وجريح من قوات النظام في إدلب

قال قائد عسكري في “الجيش السوري الحر” إن قوات النظام السوري فقدت أكثر من 100 عنصر بين قتيل وجريح على يد قوات تركية ومسلحين موالين لها.

وأضاف القائد العسكري في الجيش السوري إن القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها جددت استهداف مواقع قوات النظام في محافظة ادلب مساء اليوم الجمعة بمئات القذائف المدفعية والصاروخية .

وأوضح القائد أن قوات النظام خسرت نحو ” 15 عنصراً بينهم ضابط برتبة عميد قائد لواء في قوات الحرس الجمهوري في قصف مقر القيادة بطائرات تركية بدون طيار”.

وأضاف القائد العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه “دمرت المدفعية التركية اكثر 7 دبابات وعربة نقل جنود على أطراق بلدة خان السبل”.

وتابع ” دمرت المدفعية وراجمات الصواريخ التركية والتابعة لفصائل المعارضة اكثر من 15 موقعاً للقوات الحكومية السورية في بلدة تل مرديخ ومحور قرية الطلحية برف ادلب الشرقي”. (د ب أ)