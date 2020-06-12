أكثر من 1.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية

سجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي، الخميس، 1,509,813 إصابة بكوفيد-19، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأصبحت أميركا اللاتينية البؤرة الجديدة للوباء، وقد سجّلت أكثر من 73 ألفا و600 وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.

وفي سياق متصل، سجّلت البرازيل، الخميس، أكثر من 40 ألف وفاة و800 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأحصت البلاد البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، 1,239 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 40,919. كما سجلت البرازيل 802,828 إصابة بكوفيد-19. (وكالات)