أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في المغرب

قالت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة يوم الأحد، إن أكثر من 150 دولة ستشارك في مؤتمر للأمم المتحدة لإقرار اتفاق عالمي للتعامل بصورة أفضل مع تدفق المهاجرين.

وصرحت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية لويز أربور، بأن أكثر من 150 حكومة ستعتمد الاتفاق في مدينة مراكش المغربية يوم الاثنين، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت أربور في مؤتمر صحفي إن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية لكن يمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.

ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بـ"الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" في يوليو بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وهاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وقالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.

ورفضت 6 دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق، ومعظم الدول الست من دول أوروبا الشرقية.