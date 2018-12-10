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أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في المغرب

أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في المغرب
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