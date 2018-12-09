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أكثر من 1700 موقوف في احتجاجات فرنسا.. وماكرون يعلن اجراءات جديدة

أكثر من 1700 موقوف في احتجاجات فرنسا.. وماكرون يعلن اجراءات جديدة
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