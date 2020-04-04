أكثر من 200 مصاب بكورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 205 حالات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت أن الإصابات الجديدة سجلت في بلدة بيتونيا التابعة لمحافظة رام الله والبيرة (3) وقرية قطنة بمحافظة القدس (3)، ومخيم طولكرم (2)، ومدينة حلحول في محافظة الخليل (2)، بالإضافة إلى حالة واحدة في بيت عنان بمحافظة القدس.

ولفت المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، كمال الشخرة، إلى أن جميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج باللد، وهناك ربط كبير بينهم جميعا، مضيفا أن بين المرضى الجدد طفلين في سن 11 و15 عاما انتقل العدوى إليهما من والدهما.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن تسجيل 22 إصابة جديدة في الضفة الغربية أمس الجمعة.

وسجلت في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الآن حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.