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أكثر من 30 قتيلا جراء قصف أوكراني لقافلة لاجئين متجهة نحو الحدود الروسية

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:50
إطلاق صواريخ "هيمارس" الأمريكية من قبل القوات الأوكرانية
إطلاق صواريخ "هيمارس" الأمريكية من قبل القوات الأوكرانية

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، قرب مدينة خاركوف، جراء قصف القوات الأوكرانية لقافلة كانت تقل لاجئين، خلال توجههم إلى الحدود الروسية.

وقال رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في موسكو، روديون ميروشنيك، إن 30 شخصا لقوا حتفهم، أثناء تحرك قافلة اللاجئين نحو الحدود الروسية، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ لم تتمكن بعد من إخراج الجثث.

وتابع ميروشنيك في حديثه إلى قناة "روسيا 24" على الهواء مباشرة: "الآن، وبعد بدء الأعمال العدائية الفعلية على أراضي منطقة خاركوف، ازداد عدد الأشخاص الذين يغادرون المنطقة باتجاه مدينة بيلغورود الروسية، أو يسافرون عبر جمهورية لوغانسك الشعبية".

كلمات دالة:روسياقافلة لاجئينأوكرانيا

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