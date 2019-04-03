عائلات كاملة وصلت الى المسجد لإحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء غير مسبوقة من الابتهاج

أحيا أكثر من 40 ألف مصلّ، معجزة الإسراء والمعراج في المسجد الاقصى المبارك الأربعاء، وسط أجواء احتفالية تخللتها الأهازيج والأناشيد الدينية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة اوقاف المسجد الاقصى المبارك، فراس الدبس، ان نحو أكثر من 40 ألف زائر تواجد في باحات المسجد الأقصى تلبية لدعوة إحياء معجزة إسراء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من داخل قبة الصخرة. مضيفا ان عائلات كاملة وصلت الى المسجد لإحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء غير مسبوقة من الابتهاج.

واعتبر ان توافد هذه الأعداد، رسالة للاحتلال بأن المس بالمسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وان باب الرحمة لن يقفل.

واشار الدبس، الى ان الاحتلال أقدم صباح اليوم على اعتقال شاب مقدسي عقب فتحه باب الرحمة، لافتا الى ان عائلة نجيب حجة المقدسية أخذت على عاتقها فتح باب الرحمة يوميا، وان خمس من أفراد عائلتها تم اعتقالهم عقب فتح الباب.