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أكثر من 40 ألف فلسطيني يحيون "الاسراء والمعراج" في المسجد الأقصى

أكثر من 40 ألف فلسطيني يحيون "الاسراء والمعراج" في المسجد الأقصى
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