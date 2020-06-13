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أكثر من 425 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد

منشور 13 حزيران / يونيو 2020 - 04:39
أكثر من 425 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد

أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 425 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت الساعة 01,30 ت غ.

في المجموع، سُجّلت 425,282 وفاة في العالم، من بين 7,632,517 إصابة معلنة.

وسجّلت أوروبا العدد الأكبر من الوفيّات بلغ 186,843 من بين 2,363,538 إصابة.

لكنّ أميركا اللاتينيّة هي المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بسرعة أكبر، وقد سُجّلت فيها 76,343 وفاة من بين 1,569,938 إصابة.  (أ ف ب)


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