أكثر من 45 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا.. العثور على أحياء جدد (فيديو)

البوابة - تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، اليوم السبت، من إنتشال أحياء من تحت أنقاض مباني منهارة جنوب البلاد، على الرغم من مرور 296 ساعة على وجودهم تحت الركام، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر السادس من الشهر الجاري، وأدى لسقوط أكثر من 45 ألف قتيل بحسب آخر الإحصائيات.

وفي مدينة أنطاكيا جنوب تركيا، انتشل رجال الإنقاذ، ثلاثة اشخاص من عائلة سورية، من بينهم طفل قضى نحبه لاحقا، من تحت أنقاض أحد مباني المدينة، حيث تم نقلهم إلى سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، لحظة انتشال العائلة السورية المكونة من الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 12 عاماً، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى "هاتاي".

مراسل #العربية: إنقاذ 3 أشخاص بينهم طفل من تحت الأنقاض بهطاي بعد 13 يوما من الزلزال #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/BS7LWnfNIL — العربية (@AlArabiya) February 18, 2023

استمرار العثور على أحياء

ويأتى ذلك بعد العثور على رجل أربعيني تحت الأنقاض، في محافظة هاتاي القريبة من الحدود مع سوريا، قضى 278 ساعة تحت الركام من بعد وقوع الزلزال.

وبحسب مقطع فيديو نشره رئيس بلدية إسطنبول (المعارض) أكرم إمام أوغلو، فإن الناجي هاكان ياسين أوغلو البالغ 45 عاماً، تم انتشاله من تحت جبل من الركام، في المحافظة التي تضم مدينة أنطاكيا التي دمرت بشكل كامل جراء الزلزال.

كما تم انقاذ شابين في وسط أنطاكية، على بعد 261 ساعة من الزلزال، وكذلك فتى في الرابعة عشرة تم انقاذه قبلهما.

أكثر من 39 ألف قتيل في تركيا

من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 39,672 شخصاً، مشيرا إلى أن عدد المباني التي جرى فيها البحث والإنقاذ يزيد على 20 ألفاً.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 265 ألف منقذ ومتطوع وغيرهم في مناطق الزلازل.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، في بيان أن المنطقة

وشهدت المنطقة 4,734 هزة ارتدادية عقب الزلزال، حتى مساء يوم الخميس الماضي، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

6 آلاف قتيل في سوريا

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام والمعارضة على حد سواء، إلى نحو 6 آلاف قتيل، بحسب تقارير متفرقة.

وتسبب الزلزال الذي ضرب شمالي غربي سوريا، بنزوح أكثر من 171 ألف شخص إلى جانب الآلاف من الوفيات والإصابات.

من ناحية ثانية، تم نقل جثامين 1590 سوريّا، قتلوا في تركيا جراء الزلزال، إلى بلادهم عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين.