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أكثر من 60 زعيما يشاركون في أكبر تجمع للسلام في باريس

أكثر من 60 زعيما يشاركون في أكبر تجمع للسلام في باريس
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