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أكثر من 60 قتيلا بهجوم إرهابي وصدامات إثنية في بوركينا فاسو

أكثر من 60 قتيلا بهجوم إرهابي وصدامات إثنية في بوركينا فاسو
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