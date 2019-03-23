قوات أفغانية/ أرشيفية

أفادت وكالة "بجواك" الأفغانية للأنباء بمقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجارين هزا اليوم السبت مدينة لشكر كاه بولاية هلمند الأفغانية.

وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح مختلفة.

وكتبت الوكالة في وقت سابق أن حاكم الولاية ونائبه أصيبا بجروح في الحادث.

من جهتها أفادت وسائل إعلام أفغانية أخرى بمقتل مدير دائرة الاقتصاد في ولاية هلمند، نصرت خان، جراء هذا العمل الإرهابي.

وأضافت أن الانفجارين هزا ملعب المدينة حيث كانت تجري فيه الاحتفالات الشعبية بيوم المزارع.

أما قناة "Ariana News" الأفغانية فأفادت بمقتل رجل شرطة وإصابة 8 أشخاص آخرين، من بينهم حاكم ولاية هلمند ومدير دائرة الإعلام والثقافة الإقليمية ورئيس مجلس الولاية ونائبه ومسؤول عسكري.

وفيما بعد نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس المركز الصحفي لوزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن المعلومات التمهيدية تدل على أن 3 أشخاص قتلوا و31 شخصا أصيبوا بجروح.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هذا الاعتداء حتى الآن.