أكثر من 70 ألف وفاة بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالى 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأعلنت السلطات في البرازيل رصد 772416 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بعد تسجيل 32913 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت الإكوادور، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 3 آلاف و720 إثر تسجيل 30 حالة خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة بالبلاد، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 44 ألفا و440، إثر تسجيل 523 حالة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وأضافت أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 4 آلاف و420 متعافٍ.

وسجلت الإكوادور أول إصابة بالفيروس في 29 فبراير/ شباط الماضي، فيما سجلت أول وفاة في 14 مارس/ آذار المنقضي.

وحتى فجر الخميس، وصل إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم لأكثر من 7 ملايين و439 ألفًا، توفي منهم نحو 418 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 3 ملايين و721 ألفًا، بحسب موقع “وورلد ميتر” المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم

أعلنت غواتيمالا، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 289 إثر تسجيل 22 حالة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالبلاد، اطلعت الأناضول على نسخة منه .

وأوضح البيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و866، إثر تسجيل 363 حالة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما بلغ عدد المتعافين 1413 متعافٍ.

وحتى فجر الخميس، وصل إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم لأكثر من 7 ملايين و439 ألفًا، توفي منهم نحو 418 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 3 ملايين و721 ألفًا، بحسب موقع “وورلد ميتر” المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم. (وكالات)