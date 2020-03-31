أكثر من 800 ألف اصابة بكورونا حول العالم

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، الـ 800 ألف إصابة.

وأظهرت معطيات حديثة على موقع “Worldometer” الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا بالعالم، ارتفاع الإصابات إلى 801061 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ164 ألفا و359، تلتها إيطاليا بـ101739، ثم إسبانيا بـ94 ألفا و417 حالة.

وسجلت الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 81 ألفا و518 إصابة بالفيروس، بحسب المعطيات.

وتسبب الفيروس في وفاة 38 ألفا و748 شخصا حول العالم.

(الأناضول)