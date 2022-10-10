الحكم بسجن 10 مصريين بالسعودية لمحاولتهم تنظيم فعالية بذكرى حرب أكتوبر

قضت محكمة سعودية الاثنين، بسجن 10 نوبيين مصريين لمدد تصل الى 18 عاما، بعد ادانتهم بمحاولة تنظيم فعالية بالرياض قبل 3 أعوام في ذكرى حرب أكتوبر 1973 .

وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي"، فقد كانت السلطات السعوجية القت القبض على الرجال العشرة لأول مرة في صباح يوم إحدى الفعاليات التي كانوا قد خططوا لتنظيمها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

واضافت المنظمة ان المتهمين تم الإفراج عنهم في 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، من دون توجيه تهم إليهم، وإضافة أسمائهم إلى قائمة الممنوعين من السفر ريثما تُستأنف القضية.

وتابعت قائلة انه أُعيد القبض عليهم في يوليو/تموز 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.

ووفقا للمنظمة الدولية، فقد حضر المتهمون جلسة الاستماع الأولى لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث التقوا بمحاميهم لأول مرة منذ 16 شهرًا تقريبًا.

ونقلت عن أحد أقارب الرجال، قوله انه وجهت إليهم تهمة تكوين جمعية بدون ترخيص، وإبداء التضامن مع الإخوان المسلمين، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 24 يناير/كانون الثاني 2022، تضمن بيان الدفاع مزاعم بأن الاعترافات التي قدمها الرجال تم انتزاعها تحت الإكراه. واعترض الادعاء على هذه الفقرة، وأمر القاضي محامي الدفاع بتعديلها.

واوردت المنظمة اسماء النوبيين المصريين المتهمين في القضية، زهم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. والرجال العشرة جميعهم أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.

وقالت المنظمة ان بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل: مرض السكري، وأمراض القلب، ومشاكل في الأوعية الدموية، ويقيمون في السعودية منذ فترة طويلة.