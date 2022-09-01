ألف أسير فلسطيني يستعدون للإضراب مساء اليوم الخميس

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي، تأجيل بدء إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي كان مقررا أن يبدأ صباح اليوم الخميس، لمدة 12 ساعة إضافية، عقب المفاوضات بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون. كما ستعلن الحركة اليوم أسماء قيادة الإضراب الشامل، من جميع الفصائل الفلسطينية.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدرة فارس: في حال استجابت إدارة السجون الإسرائيلية، لمطالب الحركة الاسيرة، المتمثلة بوقف اجراءات القمع التعسفي التي تنوي إدارة مصلحة السجون القيام بها خلال هذا الشهر، فلن يتم الشروع في الإضراب.

وبين فارس أنه إذا ثبت للحركة الأسيرة، أن إدارة السجون تعبث بمطالبهم، فإنه سيتم الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، من قبل ألف أسير فلسطيني من كافة الفصائل، كمرحلة أولى.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، في رسالة أخيرة قبل بدء ألف اسير إضرابهم كمرحلة أولى مساء اليوم الخميس، أن الأسرى مصرون على خوض هذه المعركة بعزيمة وإصرار.

بيان رقم 5

وقالت اللجنة في بيان يحمل الرقم 5: إننا "نرسل لكم رسالتنا الأخيرة قبل خوضنا للإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي سنبدأ به مساء هذا اليوم الخميس 1/9/2022م، وذلك بعد تعنت الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعسفية الانتقامية بحقنا، والتي يسعى من خلالها للانتقام منا ولهدم مؤسساتنا التنظيمية التي هي أساس استقرار حياتنا الاعتقالية".

وتابعت: "نخوض هذه المعركة بعزيمةٍ وإصرار لوقف هذه الهجمة وهذا التعدي الصارخ على حياتنا وعلى منجزاتنا، نخوض هذه المعركة وكلنا ثقة بالله أنه ناصرنا ومخزي المعتدين".

وأضافت: "نعلن لكم عن لجنة قيادة الإضراب، وهي الجهة المخولة بمتابعة التفاوض مع إدارة السجون وإدارة هذه المعركة، وذلك بالتشاور مع هيئاتها ومرجعياتها التنظيمية، وهم، عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وسلامة القطاوي ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، زيد بسيسي ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ووليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحسين درباس. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".

الوحدة الوطنية

وأكدت اللجنة خلال البيان: "إننا نخوض هذا الإضراب بوحدةٍ وطنية نتمنى أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب.

وقالت: إننا "نُكرر دعوتنا لجماهير شعبنا وكافة قطاعاته لإطلاق أكبر حملات الإسناد والتضامن مع أبنائكم الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، ولتقول الجماهير كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة".

ولفتت إلى أن "بشائر الانتصار الكبير قد بدأت من خلال النصر الذي حققه الأسير البطل خليل العواودة على الكيان الغاصب، والذي أثبت بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه، وبهذه المناسبة نبارك له ولأهله ولكافة أبناء شعبنا هذا الانتصار، والذي يمثل انتصار الإرادة والحق والحرية على تغول الاحتلال وظلمه وعنجهيته".

وختمت البيان: "نُعاهد شعبنا وأسرانا أن نمضي قدمًا حتى تحقيق مطالبنا، وأن نرد عدونا خائبًا بإذن الله تعالى".



