ألف قتيل في السودان.. والدعم السريع يأسر 300 عسكري في دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تصديها لهجوم من قبل الجيش السوداني في ولاية دارفور، مؤكدة أنها أسرت أكثر من 300 عسكري من الجيش، فيما تحدثت نقابة أطباء السودان عن ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة المعارك في البلاد إلى نحو الألف قتيل.

وفي بيان صادر عن قوات الدعم السريع، أكدوا أنهم تصدوا لهجوم من قبل مليشيا البرهان الانقلابية في منطقة أم دافوق الحدودية التابعة لولاية جنوب دارفور.

وأفاد البيان بأن قوات الدعم السريع، تمكنت من السيطرة الكاملة على حامية المنطقة وتكبيد الانقلابيين خسائر فادحة.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا الاستيلاء على 24 مركبة من طراز لاندكروزر و4 مدرعات، بالإضافة إلى أسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 عنصر من الرتب الأخرى.

وأعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 958 قتيلاً.

وصرحت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أن الاقتتال في مدينة الجنينة بإقليم دارفور أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، ووصفت الوضع في المدينة بأنه "كارثي والأسوأ على الإطلاق".

وأشارت النقابة إلى أن جميع مستشفيات المدينة خارج الخدمة وأن هناك 4746 إصابة تم توثيقها، بالإضافة إلى ضحايا القتال في الجنينة.

وأكدت النقابة أن هناك العديد من الإصابات والوفيات التي لم يتم تضمينها في هذا الإحصاء بسبب صعوبة الوصول إلى المستشفيات بسبب التوتر الأمني وصعوبة التنقل في البلاد.

