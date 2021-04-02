أعلن سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل أن عدة شركات خاصة وضعت اقتراحا شاملا لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة، مبينا أن هذا ليس اقتراحا من الحكومة الألمانية.

ألمانيا: اقتراح تطوير مرفأ بيروت لم يصدر عن الحكومة في برلين"رويترز": ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة

وقال كيندل إن شركات بينها "رولاند برجر" و"إتش.بي.سي" سترسل ممثلين لبيروت الأسبوع المقبل لإجراء محادثات"، مشددا على أنه "فقط من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة يمكن للسلطات اللبنانية إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين".

وكانت مصادر دبلوماسية قالت لوكالة "رويترز" إن "ألمانيا ستقترح يوم 7 أبريل خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وتبين أن مصدره العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

وخلف الانفجار نحو 180 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. (رويترز)