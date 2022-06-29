ألمانيا تبني أكبر جيش في أوروبا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستنفق ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً لتعزيز القدرات العسكرية، وبناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا.

وأشار إلى أن ألمانيا إلى جانب الولايات المتّحدة، هما بالتأكيد من أكبر المساهمين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرا أن هذا أمر مهمّ للقدرات الدفاعية لحلف الأطلسي بأسره.

وأوضح في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، أن ألمانيا ستنفق في المتوسط ما بين 70 و80 مليار يورو سنوياً على الدفاع، مشدّداً على أنّ هذه الاستثمارات الضخمة ستجعل من ألمانيا "الدولة الأكثر استثماراً" في هذا المجال.

ولفت المستشار الألماني في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" عقب انتهاء قمة مجموعة السبع، إلى أنّ بلاده التي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية تهدف من وراء هذه الاستثمارات إلى ضمان الدفاع عن أراضيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الأطلسي.

ومنذ انتهت الحرب الباردة قلّصت ألمانيا بقوة حجم جيشها، إذ انخفض عديده من قرابة نصف المليون عسكري عندما أعيد توحيد البلاد في 1990 إلى 200 ألف عسكري فقط اليوم.

وفي وقت سابق، أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة، من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع