ألمانيا تحتجز منظما محتملا لشبكة مسؤولة عن مقتل 39 مهاجرا فيتناميا في بريطانيا

احتجزت الشرطة الألمانية شخصا يشتبه بتنظيم شبكة كانت تقوم بنقل مهاجرين فيتناميين إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية، ومسؤولة عن مقتل 39 منهم.

وفي وقت سابق، أوردت مصادر قريبة من التحقيق أن أجهزة الأمن في بلجيكا وفرنسا احتجزت، خلال عملية مشتركة، 26 شخصا يشتبه بتورطهم في مقتل عشرات من المهاجرين الفيتناميين في بريطانيا.

وبحسب "فرانس برس"، فقد تم إلقاء القبض على الرجل المكنى "الدوق الأصلع"، يوم الأربعاء الماضي، في إطار مذكرة الاعتقال الأوروبية التي أصدرتها فرنسا، دون ورود معلومات عن جنسيته.

ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من التحقيق أن المحتجز ربما كان يدير الشبكة من الجانب الفرنسي.

وفي 23 أكتوبر الماضي، عثرت الشرطة البريطانية في مقاطعة إيسكس شرقي لندن على جثث 39 شخصا في حاوية شاحنة وصلت إلى بريطانيا من بلجيكا. وبعد أسبوع، أوردت الشرطة أن جميع الجثث تعود إلى مهاجرين من فيتنام. وألقت أجهزة الأمن حينذاك القبض على عدد من الأشخاص، من بينهم سائق الشاحنة، موريس روبنسون (25 عاما) من إيرلندا الشمالية. (نوفوستي)