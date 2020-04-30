ألمانيا تحظر أنشطة حزب الله وتصنفه منظمة ارهابية (صور)

قالت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إن ألمانيا حظرت أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الجماعة. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بحزب الله.

وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر “حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”.

وأضاف “سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة”.

كانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على ألمانيا لحظر الجماعة.

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر كانون الأول الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى “أنشطتها الإرهابية” خاصة في سوريا.

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة المسلحة منظمة إرهابية. والجماعة داعم مهم أيضا لحكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني.

وخلال زيارة إلى برلين العام الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل أن تسير ألمانيا على نهج بريطانيا في حظر جماعة حزب الله. وأصدرت بريطانيا في فبراير شباط من العام الماضي تشريعا صنف حزب الله منظمة إرهابية.

وداهمت السلطات أربع جمعيات مساجد في ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، تعتقد أنها مقربة من الجماعة.

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس بقرار ألمانيا حظر كل نشاط لحزب الله اللبناني على أراضيها، معتبرة ذلك “خطوة مهمة” في “الكفاح العالمي ضد الإرهاب”.

وعبر وزير الخارجية يسرائيل كاتس عن “امتنانه العميق” للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، معتبرا أنه “قرار مهم جدا وخطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم”.