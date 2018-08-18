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ألمانيا تحقق في قضية الإيزيدية الناجية من خاطفها الداعشي

ألمانيا تحقق في قضية الإيزيدية الناجية من خاطفها الداعشي
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