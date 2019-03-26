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ألمانيا تخلي مباني البلدية في عدد من المدن بعد تلقي تهديدات

ألمانيا تخلي مباني البلدية في عدد من المدن بعد تلقي تهديدات
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