ألمانيا تخلي مباني البلدية في عدد من المدن بعد تلقي تهديدات

ارشيف

قالت الشرطة الألمانية إن السلطات أخلت مباني البلدية في عدد من المدن الثلاثاء بعد تلقي تهديدات عبر البريد الإلكتروني ليل الاثنين وبعضها يحذر من وجود قنابل.

وكتبت شرطة مدينة أوجسبورج الجنوبية تغريدة على تويتر قالت فيها ”تلقت مدينة أوجسبورج تهديدا وجرى إخلاء مبنى البلدية ونحن نتحرى الأمر“.

ونشرت الشرطة تغريدات مماثلة في بلدتي نوينكيرشين وكايزرسلاوترن في شرق البلاد وكيمنتس وجوتنجن في غربها.

ونسبت صحيفة بيلد إلى جهاز الشرطة قوله إن مستوى التهديد لم يتغير.