ألمانيا تدعو لعقد اجتماع للسلام في الشرق الأوسط

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، خلال استقبالها لنظيرها الاردني ايمن الصفدي لعقد اجتماع في برلين مع نظرائهما في مصر وفرنسا، للسلام في الشرق الأوسط، وذلك للبناء على تفاهمات العقبة.

وكانت اسرائيل قد رفضت مخرجات اتفاق العقبة الذي عق قبيل شهر رمضان وهدف الى وقف الاستيطان الاسرائيلي، واعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ان اسرائيل غير ملتزمة بنتائج الاجتماع كما اشار وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير الى ان الاتفاق سيبقى في العقبة

واعتبرت الوزيرة الالمانية بيربوك أن "الصراع في الشرق الأوسط في الأشهر والأسابيع السابقة تأجج"، وتابعت أن "الاتفاقات في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ أعادت إحياء الأمل لسكان القدس بإمكانية تأدية العبادات في شهر رمضان".

أجرى @AymanHsafadi ووزيرة الخارجية الألمانية @ABaerbock، اليوم في #برلين، مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين #الأردن و #ألمانيا،ثنائياً وفي إطار الشراكة مع #الاتحاد_الأوروبي،وعديد قضايا إقليمية ودولية في مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات في المنطقة.

🇩🇪🇯🇴 pic.twitter.com/8Q3MlBQ4U1 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 3, 2023

ومنذ اتفاق العقبة قتلت قوات الاحتلال واعتقلت عشرات الفلسطينيين واقتحمت مدن ومخيمات واقدمت على هدم منازل وصادرت اراضي واطلقت قطعان المستوطنين على الاراضي الفلسطينية

وتابعت الوزيرة الالمانية أن "ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم تفاهمات العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، عقدت مصر اجتماع شرم الشيخ، بناء على الاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 شباط/ فبراير الماضي.