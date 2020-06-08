ألمانيا تستضيف مؤتمر "أصدقاء السودان" نهاية الشهر

من المنتظر أن يُعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة

أعلن السودان الإثنين، موافقة ألمانيا على استضافة مؤتمر “أصدقاء السودان” بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل صالح في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء في الخرطوم: “اكتملت الترتيبات لانعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في برلين نهاية الشهر الجاري” عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا.

وقال صالح: “تم التحضير للمؤتمر عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه، حتى وافقت ألمانيا على استضافته نهاية الشهر الحالي”.

ومن المنتظر أن يُعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، بحسب المسؤول السوداني، متوقعا إعلان المساهمات التي سيقدمها شركاء السودان خلال المؤتمر، لإنجاح برنامجه الخاص بالإصلاح الاقتصادي.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن أصدقاء السودان عزمهم تقديم دعم مالي للسودان بمقدار 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) بالاجتماع السابع لأصدقاء السودان، الذي عقد في فرنسا عبر الإنترنت بمشاركة 22 دولة ومنظمة دولية.

وتأسس “ملتقى أصدقاء السودان” في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي للسودان.

وتعاني البلاد من أزمات عدة، أبرزها أزمة نقص الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى مستويات قياسية.

