ألمانيا تعرض مساعدة فلسطين في مواجهة "كورونا"

أعربت ألمانيا، الخميس، عن استعدادها لمساعدة فلسطين في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنان، وفق بيان من مكتب عريقات.

وقال عريقات إن “ألمانيا ملتزمة بحل الدولتين على حدود 1967، ومستعدة لتقديم المساعدة لدولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا”.

وبحسب البيان، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بحل الدولتين على حدود 1967.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري بمدينة بيت لحم بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.- (الأناضول)