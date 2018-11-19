ألمانيا تفرض عقوبات على 18 سعوديا لارتباطهم بمقتل خاشقجي

وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن فرض برلين عقوبات على 18 سعوديا، بالارتباط مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح ماس، في تصريح أدلى به اليوم في بروكسل، أن العقوبات تقضي بفرض حظر على دخول هؤلاء الأراضي الألمانية.

وأشارت الخارجية الألمانية على حسابها في "تويتر" أن هذه الخطوة العقابية اتخذت بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، بينما رفضت متحدثة باسم الوزارة الكشف عن أسماء السعوديين الذين طالتهم العقوبات، وذلك بموجب القانون الألماني.

وسبق أن اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عقابية بحق 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في القضية المدوية ذاتها.