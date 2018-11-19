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ألمانيا تفرض عقوبات على 18 سعوديا لارتباطهم بمقتل خاشقجي

ألمانيا تفرض عقوبات على 18 سعوديا لارتباطهم بمقتل خاشقجي
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