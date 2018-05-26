الجيش رصد 300 حالة "تطرف إسلامي" منذ 2010.

فصل الجيش الألماني 110 جنود من الخدمة في الفترة بين عامي 2010 و2018 بشبهة "التطرف".

ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن مصادر رفيعة بوزارة الدفاع، أنه "في الفترة بين 2010 و2018، صنف الجيش 89 جنديا، يمينيين متطرفين".

وتابعت "من بين هذه الحالات، رُصد 67 حالة في الفترة بين 2010 و2011 وحدها، أي قبل إلغاء ألمانيا الخدمة العسكرية الإجبارية في 2011".

وأضافت "من بين الـ 89 حالة، فصل الجيش 86 جنديا"، متابعة "ما زال هناك 3 جنود متبقين في الخدمة لكن يخضعون لإجراءات المحاكمة بتهمة التطرف".

ووفق المصدر ذاته، صنف الجيش 15 من جنوده متطرفين يساريين خلال نفس الفترة، لكن لم يكشف التقرير عن مصير هؤلاء وهل فصلوا من الخدمة أم لا.

وقال التقرير نقلا عن المصادر التي لم يسمها، إن الجيش رصد 300 حالة "تطرف إسلامي" منذ 2010.

وتابع "تم تتبع هذه الحالات وفحصها، وتأكد الاشتباه في حالة 24 جنديا، وتم فصلهم من الجيش"، بحسب التقرير ذاته.

ويدور جدل كبير حول وجود متطرفين في الجيش الألماني منذ أبريل الماضي، بعد اكتشاف انتحال جندي بالجيش يرتبط بالأوساط اليمينية المتطرفة صفة لاجئ سوري، وتخطيطه لشن هجمات تستهدف سياسيين بارزين ألمانا. وما زالت هذه القضية قيد التحقيق.