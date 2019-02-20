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ألمانيا تقاوم ضغوطا لتخفيف وقف تصدير السلاح للسعودية

ألمانيا تقاوم ضغوطا لتخفيف وقف تصدير السلاح للسعودية
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