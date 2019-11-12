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ألمانيا تندد بإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:40
المانيا ادانت صواريخ المقاومة ولكنها لم تتمكن من ادانة هذا المشهد في غزة
المانيا ادانت صواريخ المقاومة ولكنها لم تتمكن من ادانة هذا المشهد في غزة

أدانت ألمانيا قصف مدن في إسرائيل بصواريخ أطلقت من قطاع غزة الثلاثاء، ودعت إلى نزع فتيل التوتر قائلة إنه لا يوجد مبرر للعنف ضد المدنيين الأبرياء.

وقتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران في قطاع غزة في وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء، مما أدى لإطلاق الصواريخ التي وصلت حتى تل أبيب في أسوأ صراع عبر الحدود منذ شهور.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "نستنكر إطلاق الصواريخ هذا بأشد العبارات. ندعو لضبط النفس وإنهاء العنف. نؤيد بشدة جهود مصر والأمم المتحدة للوساطة".
 


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