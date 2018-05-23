ألمانيا توافق على 32 % من طلبات اللجوء في 2018

سلطات البلاد لم تعد تمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع

قالت صحيفة ألمانية اليوم الأربعاء، إن سلطات البلاد لم تعد تمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع، حيث قبلت 32.5 % فقط من الطلبات التي تلقتها منذ بداية 2018 وحتى نهاية أبريل / نيسان.

وفي عددها اليوم الأربعاء، نقلت صحيفة "دي فيلت" الخاصة عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة" في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية، أن سلطات البلاد لم تعد تمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع، كما كان عليه الأمر في العامين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منح حق اللجوء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقدموا بطلبات في الفترة بين مطلع يناير / كانون الثاني 2018، ونهاية أبريل / نيسان الماضي.

وذكرت أن المكتب قبل 32.5 % من طلبات اللجوء التي قدمت إليه خلال الفترة المذكورة، والبالغ عددها 93 ألفا و381 طلبا.

وقبل مكتب الهجرة، بحسب المصادر ذاتها، في العام الماضي 43.4 % من طلبات اللجوء التي تلقاها والبالغ عددها 603 آلاف طلب. كما منح المكتب حق اللجوء في سنة 2016 لما نسبته 62.4 % من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لذلك، والبالغ عددهم 696 ألف شخص.

يأتي ذلك في خضم فضيحة فساد ضربت فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ولاية بريمن شمالي ألمانيا، دفعت السلطات لمراجعة 18 ألف طلب لجوء في الولاية، و8500 طلب آخر في ولايات أخرى لم تذكرها.

جاء ذلك على إثر فتح الادعاء العام الألماني منتصف أبريل / نيسان الماضي، تحقيقا مع مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن بتهمة سوء استغلال السلطة وتلقي رشوة، إثر اشتباه بمنحها حق اللجوء لـ 1200 شخص لم يستوفوا الشروط.