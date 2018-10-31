ألمانيا توقع 5 اتفاقيات مع مصر لدعم التعليم والتصنيع

السيسي بدأ زيارة إلى ألمانيا مساء الأحد الماضي لمدة 4 أيام التقى خلالها شتاينماير وميركل

وقعت مصر وألمانيا، الثلاثاء، 5 اتفاقيات تعاون في مجالات دعم التصنيع والتدريب المهني، وزيادة تنافسية المناطق الصناعية.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإنه تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين، على هامش زيارة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو، وذلك خلال انعقاد لجنة التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا.

إلى جانب توقيع إعلان نوايا بشأن المبادرة المصرية الألمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج، وإنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية، وأكاديمية لتدريب المعلمين.

كما وقع الطرفان إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

ووقعا مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة (سيمنز) الألمانية في مجال دعم التصنيع، والتدريب المهني، وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير.

فضلا عن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).

وبدأ السيسي زيارة إلى ألمانيا مساء الأحد الماضي لمدة 4 أيام التقى خلالها الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، والمستشارة، أنغيلا ميركل، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.