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ألمانيا توقع 5 اتفاقيات مع مصر لدعم التعليم والتصنيع

ألمانيا توقع 5 اتفاقيات مع مصر لدعم التعليم والتصنيع
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