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ألمانيا.. خروج الآلاف في مسيرة بشتوتغارت للاحتجاج على قيود فيروس كورونا

منشور 04 نيسان / أبريل 2021 - 04:45
ألمانيا
ألمانيا

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في مدينة شتوتغارت الألمانية للاحتجاج على القيود الخاصة باحتواء فيروس كورونا.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا توجد جائحة" و"اللقاح يقتل".

ولم يلتزم سوى عدد قليل فقط من المشاركين بالتباعد الاجتماعي أو وضع الكمامات كما تشترط السلطات، لكن الشرطة سمحت باستمرار المظاهرة.

وقال رئيس عمليات الشرطة كارستن هوفلر إنه "في الوقت الذي تتم فيه متابعة انتهاكات القواعد ومعاقبة مرتكبيها، لن نتخذ إجراءات قاسية ضد المشاركين بشكل سلمي كامل".

وقالت الشرطة إن "عدة آلاف من المتظاهرين شاركوا في المظاهرة".

كان المنظمون قد سجلوا أسماء 2500 مشارك في المظاهرة.

وقامت الشرطة بتفريق مظاهرة مضادة، كانت قد أغلقت لفترة وجيزة طريق مسيرة مناهضة للإغلاق. (أسوشيتد برس)

كلمات دالة:ألمانيا

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