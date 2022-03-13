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ألمانيا: لن نسمح بالتمييز ضد الناطقين بالروسية

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 11:11
تزايد مظاهر التمييز ضد الروس
تزايد مظاهر التمييز ضد الروس والناطقين بالروسية في ألمانيا

أكدت السلطات الألمانية، أنها لن تسمح بمظاهر التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية، والتهجمات عليهم، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ونقلت قناة N-TV عن ريم العبالي-رادوفان، مفوض مكافحة العنصرية في ألمانيا، قولها: "في بعض الأحيان يتجنب الناس التحدث بالروسية في الشوارع، وهذا يقلقني كثيرا. هناك حالات اعتداء على متاجر روسية، والأطفال الناطقون بالروسية يتعرضون للإهانة في المدارس".

وأضافت المسؤولة: "لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك".

يذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتزايد مظاهر التمييز ضد الروس والناطقين بالروسية في ألمانيا، لدرجة أن إحدى العيادات رفضت قبول المرضى الروس.

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