ألمانيا: مخزون الأسلحة أصبح محدودا

البوابة - أثر ضخ ألمانيا للسلاح إلى أوكرانيا، على مخزون الأسلحة لدى برلين، التي أكدت على لسان وزير الدفاع أن مخزونها أصبح محدودا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "مخزون الأسلحة في بلادنا أصبح محدودا، ولا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش الألماني بحلول العام 2030".

وأضاف الوزير الألماني: "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".

تصريحات بيستوريوس، جاءت في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتابع: "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".

100 مليار يورو لتجهيز الجيش الألماني

يشار إلى أن الحكومة الألمانية، أطلقت عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو العام الماضي لتجهيز الجيش الألماني بشكل أفضل

ويرى قائد الجيش الألماني الفريق ألفونس مايس، أن مبلغ ال 100 مليار يورو (107 مليار دولار)، التي وعد بها المستشار أولاف شولتس، لتطوير القوات المسلحة الألمانية، غير كاف.

وقال مايس: "إذا كانت ألمانيا ترغب في تجهيز جيشها بشكل كامل، وتسرع من عملية التحديث في القوات المسلحة "البوندسفير" ، فإنها ستكون مضطرة لانفاق المزيد من الأموال".

وأضاف مايس: "أرى قدرا كبيرا من الضغط من أجل المضي قدما في عمليات التجديد بأقصى سرعة ممكنة"، بحسب موقع إذاعة "دويتشه فيله".

وأشار مايس، إلى أن هناك تقدم فيما يتعلق بشراء معدات جديدة.

وكان قائد الجيش الألماني، قد أحدث ضجة خلال العام الماضي، عندما انتقد ما وصفه بسنوات من الإهمال لجيش بلاده.