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ألمانيا مستعدة لدعم جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

ألمانيا مستعدة لدعم جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية
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