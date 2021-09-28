أمريكا تحذر من أدوية قاتلة تباع عبر الانترنت

حذرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية من شراء أدوية مغشوشة منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحتوي على جرعات قاتلة من مادتي «الفنتانيل» و«الميثامفيتامين».

وبينت إدارة مكافحة المخدرات إلى أدوية مغشوشة لكل من «أوكسيكونتين» و«فيكودين» و«زاناكس» أو «أديرال».

وقالت مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في بيان: «الحبوب المغشوشة التي تحتوي على هذه العقاقير الخطرة والمسببة للإدمان هي أكثر فتكًا ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى».

وأضافت: «في الواقع، تكشف تحليلات الإدارة المعملية أن اثنين من كل خمسة أقراص مزيفة تحتوي على الفنتانيل بها جرعة قاتلة». تتوفر الحبوب المغشوشة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية.

وتمت مصادرة أكثر من 9.5 مليون حبة دواء مزيفة حتى الآن هذا العام، أي أكثر من العامين الماضيين مجتمعين. تم إنتاج الغالبية العظمى من هذه الحبوب في المكسيك، فيما جاءت هذه المواد الكيميائية من الصين لتصنيع الفنتانيل في المكسيك .



تأتي هذه الاستشارة العامة النادرة- الأولى منذ عام 2015- في الوقت الذي ارتفعت فيه الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93 ألفا في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن «الفنتانيل»، المادة الأفيونية الاصطناعية الأكثر شيوعا في الحبوب المقلدة، هي المحرك الرئيسي للارتفاع في الوفيات، وتعتبر الجرعات الزائدة التي تحتوي على «الميثامفيتامين»، والتي يتم طلبها بشكل متزايد في الأقراص المزيفة، عاملا آخر.

