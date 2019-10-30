أمريكا تدعو إلى تشكيل حكومة جديدة وفاعلة في لبنان

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الزعماء السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تلبي احتياجات شعبها، بعدما استقال رئيس الوزراء، سعد الحريري، على أثر احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.



وقال بومبيو في بيان، اليوم الثلاثاء: "المظاهرات السلمية ومظاهر التعبير عن الوحدة الوطنية في الأيام الثلاثة عشر الماضية بعثت برسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالكفاءة والفاعلية، وإصلاحا اقتصاديا، ونهاية للفساد المستشري".

واستقال سعد الحريري من منصبه رئيسا للوزراء في لبنان، أمس الثلاثاء، معلنا أنه وصل إلى "طريق مسدود"، في محاولة لحل أزمة نجمت عن احتجاجات ضخمة ضد الطبقة الحاكمة، وأغرقت البلاد في الاضطرابات.

وتشير خطوة السياسي السني البارز إلى تصاعد التوترات السياسية التي قد تعقد تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.



وتزيد استقالة الحريري، الذي كان يلقى دعما تقليديا من الغرب وحلفائه العرب السنة في الخليج، من المخاطر، وتدفع لبنان إلى دائرة لا يمكن التكهن بنتائجها.