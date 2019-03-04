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أمريكا تدمج قنصليتها في القدس المحتلة مع السفارة اليوم

أمريكا تدمج قنصليتها في القدس المحتلة مع السفارة اليوم
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