أمريكا تدمج قنصليتها في القدس المحتلة مع السفارة اليوم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.



وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة أعلنه في تشرين الأول/ أكتوبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل آذار/مارس. وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.

رويترز