أمريكا تعلق على أنباء لقاء محتمل بين الأسد وكيم

علقت الخارجية الأمريكية على الأنباء التي قالت إن رئيس النظام السوري قد يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بوقت قريب.



وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الولايات المتحدة قلقة من الأمر، وانتقدت عقد اللقاء مؤكدة أن "الموضوع مقلق لنا بالتأكيد".

وقال المتحدث: "لا أعتقد أن اللقاء سيساعد، لكن ليس بإمكاننا تأكيد أن هذا اللقاء سيعقد بدقة. أعتقد أننا سنشعر بقلق. إذا كان لديكم شخص مثل بشار الأسد يلتقي زعيم كوريا الشمالية، فإن الموضوع بالطبع مقلق لنا".



وكانت صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية نقلت الأحد الماضي، عن الأسد تصريحه الذي أدلى به في 30 أيار/ مايو الماضي، برغبته بزيارة كوريا الشمالية، وإجراء لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون، دون أن يوضح موعدا أو تفاصيل أخرى.