لم توضح أفريكوم ما إذا كان قد سقط مدنيون في القصف

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجمعة، أنها قتلت 26 عنصرًا من حركة "الشباب"، خلال عملية جوية لها بمحافظة هيران وسط الصومال، بعد أيام من إعلان مشابه.

وقالت القيادة في بيان لها، إن الهجوم الجوي الذي جرى الخميس، كان الـ24 من نوعه ضد "الشباب" خلال العام الجاري.

وأضافت أن "أفريكوم" ستواصل التعاون مع الإدارة الصومالية ضد حركة الشباب.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت "أفريكوم" إن قوات أمريكية استهدفت معسكر تدريب للشباب قرب شبيلي بمنطقة هيران وإن المعسكر كان يستخدم في شن هجمات.

وأضافت القيادة أن "التقديرات تشير إلى أن هذه الغارة قتلت عشرين إرهابيا ودمرت مركبة".

وفي بيان سابق أصدرته في 25 شباط/ فبراير المنصرم، أكدت "أفريكوم" مقتل 35 مسلحا في غارة جوية، استهدفت حركة "الشباب" الصومالية، وسط البلاد، قرب الحدود مع إثيوبيا.

وأكدت حينها أن الضربة وقعت قبل يوم من إصدار البيان، على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة "بلدوين"، مركز هيران.