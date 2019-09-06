أمريكا تقول إنها لا تخطط حاليا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "أدريان داريا1"

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، إنه ليست لديه حاليا خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1 التي تأتي في قلب نزاع بين طهران وقوى غربية.

وأغلقت الناقلة المحملة بالخام الإيراني جهاز الإرسال والاستقبال على ما يبدو في البحر المتوسط إلى الغرب من سوريا.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم (غريس 1) قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في 14 من أغسطس/ آب بعدما تلقت ضمانات رسمية مكتوبة من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.

وقال إسبر للصحافيين في لندن ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة “نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر”. (رويترز)