أمريكا تندد بإعدام أتراك في شمال العراق

نددت الولايات المتحدة يوم الأحد بقتل 13 مواطنا تركيا كانوا مخطوفين في شمال العراق وذلك بعد إعلان مسؤولين أتراك أن متشددي حزب العمال الكردستاني المحظور قد أعدموهم.

وقال وزير الدفاع التركي إن الإعدامات، التي شملت أفرادا من الجيش والشرطة، وقعت خلال عملية عسكرية تركية ضد الحزب انطلقت في العاشر من فبراير/ شباط وقُتل فيها أيضا 48 متشددا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن “الولايات المتحدة تستنكر قتل مواطنين أتراك في كردستان العراق”.

وأضاف أنه إذا صحت التقارير التي تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني “فإننا نندد بهذا العمل بأشد العبارات الممكنة”. (رويترز)